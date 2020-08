STUDIU: România, cea mai mare rată a deceselor standardizate pentru boli tratabile din UE. Cum puteau fi evitate

Conform unui studiu Eurostat, România are cea mai mare rată de decese din Uniunea Europeană, care puteau fi evitate.

România, cea mai mare rată de deces standardizată pentru boli tratabile din UE

În cadrul UE, cancerul pulmonar (rată de 37,1 la 100 000 locuitori sub 75 de ani), boli cardiace ischemice (rata de 18,9), tulburări şi intoxicaţii specifice alcoolului (rata de 11,7), boli cerebrovasculare şi boli pulmonare obstructive cronice (ambele rata 10) au fost cele mai frecvente cinci cauzele decesului care poate fi prevenit în rândul persoanelor cu vârsta sub 75 de ani, reprezentând 55% din totalul acestor decese în anul de referință, 2016.

În 2016, printre aceste cauze ale deceselor ce pot fi prevenite, cancerul pulmonar a avut cea mai mare rată de deces standardizată pentru persoanele cu vârsta sub 75 de ani, în 20 din cele 27 de state membre ale UE.

Letonia, Lituania, România şi Slovacia au înregistrat cea mai mare rată de decese care puteau fi prevenite pentru boli cardiace ischemice.

Cum puteau fi prevenite decesele

În UE, decesele cauzate de boli sau afecţiuni tratabile în rândul persoanelor sub 75 de ani au fost provocate de bolile cardiace ischemice (rata de deces standardizată de 18,9 la 100.000 de locuitori sub 75 de ani), cancerul colorectal (15,1), cancerul de sân (numai la femei; 10.9), boli cerebrovasculare (10) şi pneumonie (5,2).

În anul de referință, cauzele menționate au reprezentat 65% din toate decesele cauzate de boli / afecţiuni tratabile în Uniunea Europeană.

Concret, în 19 din cele 27 de state membre ale UE, boala cardiacă ischemică a înregistrat cea mai ridicată rată de deces standardizată pentru persoanele cu vârsta sub 75 de ani, dintre toate cauzele principale de deces cauzate de boli tratabile.

În alte şapte state - Belgia, Danemarca, Spania, Franţa, Italia, Olanda şi Portugalia - cea mai ridicată rată de deces standardizată a fost pentru cancerul colorectale.

În 2016, 1,5 milioane de persoane cu vârsta sub 75 de ani au murit în Uniunea Europeană (UE), din care două treimi (aproximativ un milion) ar putea intra în categoria deceselor premature, mai indică studiul.

Un sistem de sănătate eficient, intervenţiile primare preventive sau asistenţa medicală în timp util sunt doar câțiva factori care ar fi contribuit la prevenirea deceselor.