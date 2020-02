Studiu: Jumătate dintre tinerii cu vârste între 16 și 34 de ani vor să plece din România (VIDEO)

Jumătate dintre tinerii cu vârste între 16 și 34 de ani vor să plece din România. O arată ultimul studiu efectuat de sociologi și citat de B1 TV.

Aproximativ jumătate dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 34 de ani și-au făcut deja planuri să plece din ţară, iar România riscă să devină un ţinut abandonat în următorii ani.

„Procentul celor care au intenții, de pe băncile facultății, de a pleca în străinătate este foarte apropiat de 47% - 48% pe totalul tineret. Mai mult, intențiile acestea sunt mai bine structurate în cazul celor care sunt în faza de licență, la cei de la master sau la doctorat, dat fiind faptul că cei care au avut intenții să plece, au plecat - procentul este mai mic”. a explicat Dumitru Sandu, director Centrul de Studii pentru Migrație, citat de HotNews.

