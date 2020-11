Studiu: Tratamentul cu plasmă convalescentă nu a avut efecte semnificative în cazurile grave de COVID-19

Plasma donată de persoanele vindecate de Covid-19 a avut un efect redus pentru bolanvii care au avut o formă gravă a bolii, potrivit unui studiu realizat de cercetori din Argentina, publicat în The New England Journal of Medicine.

Potrivit studiului, nu a redus nici iscul de deces, conform Reuters. La studiu au luat parte 333 de pacienți spitalizați cu formă severă de Covid-19 pentru a primi plasmă convalescentă.

Cercetătorii nu au sesizat după 30 de zile o îmbunătățire a stării de sănătate a pacienților.

În privința ratei mortalității, diferența nu a fost una semnificativă: 11% în grupul cu plasmă convalescentă și 11,4% în grupul placebo, potrivit Gandul.

Cu toate acestea, plasma convalescentă ar putea să îi ajute pe bolnavii de Covid-19 care nu au contractat o formă severă, a declarat liderul studiului, Dr. Ventura Simonovich, de la Spitalul Italiano de Buenos Aires.

Într-un alt studiu din Argentina, postat pe medRxiv, cercetătorii au ajuns la concluzia că atunci când vârstnicii infectați cu Covid-19 au primit plasmă convalescentă, riscul de a agravare a bolii a scăzut.

În luna august a acestui an, Organizația Mondială a Sănătății avertiza că acest proces este unul experimental.

Activitatea fizică regulată a fost definită prin cel puţin 150 de minute de activitate fizică aerobică de intensitate moderată sau 75 de minute de activitate de intensitate ridicată pe săptămână.

„S-a putut observa o reducere cu 34,3% a spitalizării în grupul considerat suficient de activ”, spun cercetătorii.

De asemenea, s-a constatat că riscul de spitalizare a fost mai mare în cazul pacienţilor supraponderali sau obezi, se mai menţionează în studiu.

Tinerii şi persoanele sănătoase pot avea complicații pe termen lung, după infectarea cu COVID-19

Potrivit unui alt studiu (Coverscan), realizat pe 500 de tineri care nu au probleme importante de sănătate, aceștia pot avea probleme la nivelul organelor după infectarea cu COVID-19, chiar și după câteva luni de la momentul infecției, scrie The Guardian.

Studiul arată că peste 60.000 de britanici manifestă acestă formă. Aceștia rămân cu oboseală prelungită, durere, dificultăţi de memorie şi respiraţie. În plus, aproximativ 70% din pacienţii infectaţi rămân cu anumite complicații la nivelul inimii, ficatului, plămânilor şi pancreasului, după patru luni de la momentul infectării.