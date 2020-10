STUDIU: Vaccinul anti-tuberculoză, eficient împotriva COVID-19, prin stimularea sistemului imunitar

Potrivit unui studiu recent, vaccinul împotriva tuberculozei (Bacillus Calmette-Guerin) crește imunitatea în mod general, ce s-ar dovedi eficient împotriva virusului COVID-19, susțin experții.

Vaccinul anti-tuberculoză, eficient împotriva COVID-19

Un vaccin împotriva tuberculozei (TBC), administrat la mai mult de 100 de milioane de copii anual, ar putea ajuta adulții să lupte împotriva coronavirusului, prin stimularea sistemului imunitar, notează Sky News.

Aproximativ 10.000 de oameni din Marea Britanie vor participa la un studiu clinic în acest sens. Australia, Olanda, Spania și Brazilia sunt implicate în programul condus de Universitatea din Exeter.

„S-a demonstrat că TBC crește imunitatea într-un mod generalizat, ceea ce poate oferi o anumită protecție împotriva COVID-19”, a declarat Dr. John Campbell, profesor al universității.

Ca și în testele clinic ale vaccinurilor anti-COVID, participanții la studiu vor primi fie vaccinul TBC, fie o injecție placebo, apoi se vor studia efectele.

Vaccinarea de rutină TBC, care a început în Marea Britanie în 1953, a fost oprită în 2005 din cauza ratelor scăzute de TBC în populația generală. Anterior, se demonstarse că vaccinul TBC reduce susceptibilitatea la o serie de boli cauzate de viruși. Vaccinul antrenează sistemul imunitar să lucreze mai mult împotriva altor infecții, iar cercetătorii vor analiza acest aspect.

„Până în prezent, lucrătorii de îngrijire la domiciliu au fost uitați de majoritatea cercetărilor. Procesul ne oferă o mare oportunitate de a oferi un potențial ajutor acestui important grup de persoane care oferă asistență medicală unora dintre cei mai vulnerabili cetățeni ai noștri, în cadrul unei comunități importante", a mai adăugat expertul, care a precizat că studiul se va desfășura pe cadrele medicale din linia întâi în lupta cu noul coronavirus.

STUDIU: Remdesivir accelerează vindecarea pacienților COVID-19 cu până la o săptămână

Un alt tratament alternativ împotriva noului coronavirus, până la apariția unui vaccin eficient, reglementat de către autorități, este Remdesivir.

Medicamentul companiei Gilead a fost printre primele folosite ca tratament împotriva virusului COVID-19 și unul dintre medicamentele folosite recent pentru a-l trata pe președintele Donald Trump.

Remdesivir a primit autorizare de utilizare condiționată de la FDA-ul american pe 1 mai, iar de atunci a fost autorizat pentru a fi folosit în mai multe țări.

Potrivit unui studiu, acest tratament grăbește vindecarea persoanelor infectate cu COVID-19 cu 5 zile, scrie Reuters.

Pacienții care erau pe oxigen când au primit pentru prima oară medicamentul, Remdesivir – vândut și sub denumirea Veklury – au înregistrat un timp de recuperare cu 5 zile mai rapid în comparație cu placebo, în cazul căruia timpul de recuperare e de 29 de zile, arată studiul efectuat pe 1.062 de pacienți, publicat în New England Journal of Medicine.

Rezultatele studiului general au sugerat că medicamentul ar putea reduce și mortalitatea. Într-o analiză separată care viza doar pacienții care au primit oxigen, medicamentul a părut să reducă riscul de deces cu 72% în ziua 15 și 70% până în ziua 29.

„Cu această analiză am putea avea date care sugerează că tratarea pacientului pe oxigen cu Remdesivir ar putea reduce semnificativ riscul de deces comparativ cu alte grupuri”, a spus doctorul Andre Kalil, expert în boli infecțioase la University of Nebraska Medical Center și principalul autor al studiului.