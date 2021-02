SUA: Vaccinul Johnson & Johnson, eficiență cuprinsă între 81,7% și 87,6% împotriva formelor grave de Covid

Agenția americană a medicamentului (FDA) a confirmat miercuri că vaccinul Johnson & Johnson are o eficiență cuprinsă între 81,7% și 87,6% înr-o singură doză, scrie News.ro, care citează AFP.

Eficienţa vaccinului împotriva unor forme grave a covid-19 este 85,9% în Statele Unite, de 81,7% în Africa de Sud şi de 87,6% în Brazilia, în urma unor teste clinice.

FDA va lua vineri o decizie cu privire la administrarea vaccinului în SUA. Ar fi al treilea ser autorizat în SUA, după cele produse de companiile Pfizer/BioNTech și Moderna.

Johnson & Johnson anunţa în ianuarie că vaccinul său are o eficienţă de 72% în prevenirea covid-19, în urma unui test climnic în Statele Unite, dar că nivelul protecţiei faţă de noi variante ale noului coronavirus este de 66%, în urma unui test clinic la nivel mondial, cu 44.000 de voluntari.

România ar putea primi vaccinul anti-COVID de la Johnson and Johnson începând cu luna aprilie

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare a anunțat marți dimineață că un nou vaccin ar putea intra pe piața din România, în luna aprilie. Este vorba despre serul de la Johnson and Johnson, ce urmează să fie aprobat de Agenția Europeană a Medicamentului, în luna martie, scrie Digi 24.

„După cum ştim, compania Johnson & Johnson şi-a depus documentaţia pentru a obţine autorizaţia de la Agenţia Europeană a Medicamentului. Asta înseamnă, că în aprilie am avea primele doze. Este un vaccin tot pe bază de vector viral, pe adenovirus uman, eficacitatea e similară cu cea de la Astra Zeneca, însă avantajul este că e suficient să administrăm o singură de vaccin. Practic simplică foarte mult procedura de vaccinare. Condițiile de stocare și distribuție sunt similare cu temperatura de păstrare este obişnuită. Așa am avea în portofoliu un al patrulea vaccinare care ne-ar permite accelerarea campaniei de vaccinare și creșterea accesului persoanelor la vaccinare. Aşa cum ştim, am fost în situaţia să frânăm accelerarea campaniei de vaccinare, din cauza numărului limitat de doze”, a declarat Valeriu Gheorghiță, la DigiFM.