EXCLUSIV // Sub ce condiții se mai pot organiza, în scenariul roșu, activități specifice vacanțelor pentru cei de la grădiniță sau de la clasele primare. Inspectoratul Școlar: Aceste activități nu se pot desfășura în unități de învățământ

EXCLUSIV // Suspendarea în următoarele două săptămâni a activităților din unitățile de învățământ și în grădinițele din Capitală se suprapune peste vacanța de o săptămâna pe care copiii de la grădiniță și cei de la școala primară o au începând de luni. În acest context, autoritățile transmit că pot fi organizate în continuare evenimente specifice vacanțelor, precum ateliere, tabere, excursii sau activități sportive, fără însă ca acestea să interfereze într-un fel cu sistemul de învățământ și fără să aibă loc în interiorul unităților de învățământ sau a grădinițelor publice sau private.

Asociația Școlilor Particulare a transmis un comunicat prin care informează că săptămâna viitoare copiii de grădiniță și cei de la școala primară (clasa pregătitoare – clasa a IV-a) sunt în vacanță, prin urmare consiliul director al persoanei juridice fondatoare (SRL, ONG) poate dispune organizarea activităților specifice vacanțelor școlare: cluburi, ateliere, tabere urbane, activități sportive etc.

În acest context, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Roxana Cercel, a explicat pentru B1.RO care sunt condițiile desfășurării acestor activități:

„Atâta vreme cât sunt organizate în mod particular și nu au legătură cu sistemul de învățământ organizat sub auspiciul Ministerului Educației pot avea loc. Vorbim despre activități desfășurate în afara curricumului. Sub incidența acestei Hotărâri a comitetului intră și unitățile de învățământ particulare. Și ele trebuie să se supună acelorași reguli. Dacă vorbim despre activități ale unor instituții private, care nu au legătură cu Ministerul Educației, cu sistemul de învățământ pot avea loc astfel de evenimente, nu sunt controlabile de către noi”.

De asemenea, reprezentanta Inspectoratului Școlar a subliniat că indiferent daca vorbim despr eînvățământ particular sau despre cel public,astfel de evenimente nu pot fi organizate și în unitățile de învățământ, în școli sau în grădinițe.

“Atâta vreme cât activitatea din școală este suspendată pentru modul față în față, este exclus. Măsura suspendării activităților didactice față în față a fost luată tocmai pentru a preîntâmpina răspândirea îmbolnăvirii de Covid. Trebuie să se țină seama că nu putem organiza în acest timp alte activități având în vedere cadrul legal impus acum”.