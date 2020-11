Subprefectul județului Maramureș, Oana Oșanu, testată pozitiv la COVID-19

Subprefectul judeţului Maramureş, Oana-Mihaela Oşanu, a fost testată pozitiv cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2, a informat, miercuri seara, biroul de comunicare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Maramureş.

Subprefectul de Maramureș, Oana Oșanu, infectată cu coronavirus

Oana Oșsanu a început să manifeste simptome specifice infecției cu virusul Covid-19 în cursul serii de marți, 24 noiembrie, iar apoi, miercuri, 25 noiembrie, nu s-a mai prezentat la instituție și a urmat procedurile necesare pentru testare.

„Cu toate ca am respectat toate masurile impuse de autoritati, astazi am fost testata pozitiv cu noul Coronavirus. Pana la aceasta ora ma simt bine, dar voi ramane in izolare pentru urmatoarele doua saptamani. Voi ramane conectata la problemele judetului si voi continua sa muncesc de acasa. Vreau sa-i indemn pe maramureseni sa fie responsabili si le doresc tuturor multa sanatate!”, a spus Oana-Mihaela Oşanu, într-o postare pe contul pensonal de Facebook.

Oana-Mihaela Oşanu are 47 de ani. Aceasta a fost numită în funcţie în data de 11 martie, după ce anterior a ocupat timp de zece ani funcția de director executiv la AJOFM Maramureş.



Municipiul Baia Mare, în carantină pentru încă șapte zile

În judeţul Maramureş, rata de incidenţă este de 3,07 persoane confirmate cu SARS-CoV-2 la o mie de locuitori. În ultimele 24 de ore, în județ s-au înregistrat 219 noi cazuri de infectare cu virusul COVID-19.

Miercuri, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Maramureş a prelungit carantina în Baia Mare.

„Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş este abilitat să informeze opinia publică despre faptul că au fost iniţiate la nivel central, având în vedere analiza evoluţiei situaţiei epidemiologice, procedurile stabilite de legislaţia în vigoare pentru prelungirea măsurii de carantină zonală a municipiului Baia Mare, începând de astăzi, 25 noiembrie a.c., ora 17.00”, se arată într-un comunicat al Prefecturii Maramureş.

Oraşul Baia Mare a intrat în carantină în 11 noiembrie de la ora 17.00, pentru o perioadă de 14 zile.

În total, de la debutul crizei sanitare și până în momentul de față, în Maramureş au fost confirmate cu Covid-19 un număr de 8.019 persoane.