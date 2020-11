Subprefectul județului Sibiu a fost demis din funcție (VIDEO)

În ziua în care este aşteptată o decizie finală în privinţa carantinării oraşului Sibiu, suprefectul judeţului a fost demis! O altă informaţie importantă venită din această parte a ţării, este aceea că prefectul a intrat în izolare, depistat cu Sars-CoV-2.

Reamintim că în municipiul Sibiu, rata de infectare cu noul coronavirus a depășit 11 la mia de locuitori. Este şi motivul pentru care șeful DSU, Raed Arafat, va merge la faţa locului pentru o decizie finală.

Ședința CJSU de la Sibiu, din cursul zilei de vineri va fi condusă de Raed Arafat, șeful DSU, la această ședință urmând să participe și vicepremierul Raluca Turcan. Important de menționat este că vorbim despre o ședință în care se va decide dacă Sibiul va fi pus în carantină.

În cursul serii de joi, subprefectul județului Sibiu a fost demis din funcție. Este vorba despre acel subprefect care a condus ședințele acestui Comitet Județean pentru Situații de Urgență, în perioada în care prefectul s-a aflat în izolare la domiciliu, infectat cu SARS-CoV-2.

