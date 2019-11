La etajele 3 și 4 din blocul din Timișoara, unde doi minori și o femeie au decededat în urma unei deratizări, au fost descoperite urme de substanțe neurotoxice, anunță Lucian Mihoc, șeful ISU Timiș.



„Am trimis un echipaj de primă cercetare cbrn. Aflăm așa clasa de substanțe. A fost evacuat întreg imobilul - 200 de apartamente. Din prima cercetare chimică s-a constat că pe casa scării între etajul 3 și 4 s-a constat prezența slabă a unei substanțe neurotoxice la etajul 3 s-a constat un nivel mediu. Nu s-a constatat prezența unor substanțe radioactive. La alte două locații (club și restaurant) a început cercetarea, nu au fost menționate persoane intoxicate dar, pentru a preîntâmpina situația, localurile au fost închise”, a declarat, luni, Lucian Mihoc.

