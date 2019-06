Accident grav în Suceava: Un microbuz a intrat într-o casă. Bilanțul victimelor (VIDEO)

Accident grav, sâmbătă, într-o localitate din Suceava. Un bărbat a murit, iar o femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce şoferul microbuzului în care se aflau a pierdut controlul volanului, informează B1 TV.

Un şofer de microbuz a murit sâmbătă de dimineaţă în Suceava, la Podul Coşnei, după ce a intrat cu maşina într-o casă, fiind strivit în cabină. Pompierii l-au găsit încarcerat şi fără viaţă, la câteva minute după accident.

Accidentul a avut loc în zorii zilei şi cea de-a doua victimă, femeia din dreapta şoferului, a suferit răni uşoare.

A intervenit modulul SMURD al Punctului de Lucru Poiana Stampei (autospecială cu accesorii pentru descarcerare și ambulanță SMURD), cu sprijinul unui echipaj SAJ.

