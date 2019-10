Elev bătut cu sălbăticie în curtea unui liceu din Suceava (VIDEO)

Bătaie ca-n filme în curtea unui liceu din Suceava. Un elev a fost snopit în bătaie de un coleg, dar şi de tatăl acestuia. Totul s-a petrecut sub ochii copiilor care au filmat întreaga scenă. Victima a scăpat ca prin minune din pumnii bătăuşilor. Între timp, tatăl agresor a fost reţinut de poliţişti, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal, informează B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.