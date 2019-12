Un bărbat din Suceava a transmis live din Secţia de Poliţie. Reacția agenților (VIDEO)

Un bărbat din Gura Humorului a transmis live din Secţia de Poliţie, chiar în timp ce era audiat. El era revoltat că a trebuit să vină la poliție și s-a gândit să le arate și altora forma lui de protest. Transmisiunea a fost întreruptă de agenți, care l-au încătușat, informează B1 TV.

Un bărbat din Gura Humorului, fost jucător de rugby, a fost încătușat de polițiști după ce a transmis live pe Facebook în timp ce era audiat. Incidentul a avut loc în sediul Poliției Gura Humorului. Supărat că a fost chemat două zile la rând la sediul poliției, acesta a început să transmită live pe Facebook, reproșându-i ofițerului de poliție că l-a pus pe drumuri.

