Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat luni seară că a fost emisă o nouă Ordonanță Militară ce prevede intrarea în carantină a municipiului Suceava și a mai multor comune limitrofe.

Vizate sunt comunele: Adâncata, Salcia, Ipotești, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei.

Toate căile de acces sunt securizate de Armată și Poliție.

„Se instituie zonă de protecție în jurul localităților carantinate formată din toate celelalte localități din județul Suceava”, prevede articolul 2 din Ordonanța Militară numărul 6. În această zone e interzisă deplasarea între localități.

Din zona aflată în carantină e permisă ieșirea și intrarea pentru transportul de mărfuri, pentru persoanele care nu locuiesc în zonă, dar desfășoară activități economice, în domeniul securității naționale, judiciar, servicii de utilitate publică, agricultări, comunicații, transporturi.

Nu vor fi vândute bilete pentru transportul călătorilor pe calea ferată.

Accesul pe Aeroportul Suceava e permis doar pentru zboruri de stat, transport marfă sau umanitare/de urgență medicală.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a precizat că situația din Suceava este una „deosebită”: 593 de cazuri din cele 2.109 se află în municipiul Suceava.

Ordonanța Militară numărul 6 poate fi citită integral AICI

