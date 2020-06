Suceava: Pelerinaj cu mii de credincioși, în plină epidemie de coronavirus. Oamenii s-au îmbulzit la moaștele Sfântului Ioan cel Nou, dar și la pachetele cu mâncare (VIDEO)

Mii de credincioși din Suceava s-au îmbulzit la pelerinajul cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou. Oamenii au uitat de regulile de distanțare socială și de măștile de protecție și s-au îngrămădit inclusiv să prindă pachete cu mâncare oferite la ieșirea din Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou. Asta deși, tocmai pentru a evita o astfel de situație, primarul Ion Lungu a decis ca anul acesta să nu se împartă porții de sarmale și apă, ca până acum. Iar reprezentanţii bisericii au spus că au luat măsurile necesare pentru ca regulile în vigoare pe durata stării de alertă să fie respectate. Cu aproape 4.000 de cazuri de coronavirus, județul Suceava este epicentrul epidemiei în România.

Mii de oameni s-au îmbulzit la Mânăstirea Sfântul Ioan și pe srăzi din Suceava pentru a lua parte la pelerinajul cu Sfintele Moaște ale Sfântului Ioan cel Nou. Au uitat de regulile de distanțare socială, dar și de măștile de protecție. Asta deși suntem în plină epidemie de coronavirus, reguli de prevenție sunt în vigoare pe durata stării de alertă, ultimele zile au consemnat o creștere a numărului de îmbolnăviri, iar cele mai multe infectări s-au înregistrat chiar în acest județ.

Moaștele Sfântului Ioan cel Nou au fost depuse în baldachin încă de marți dimineață. Mii de pelerini s-au strâns încă de la primele ore. În timpul slujbei au respectat cât de cât distanțarea socială, dar apoi s-au înghesuit să primească pachetele de mâncare pregătite de diverse inițiative private. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a evitat în acest an să mai împartă porții de sarmale și apă ca până acum tocmai din cauza riscului de răspândire a COVID-19, precizează newsbucovina.ro.

