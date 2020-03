Poliţist bătut în curtea unui liceu din Suceava. De la ce a pornit scandalul (VIDEO)

Scandal cu focuri de armă într-o localitate din Suceava. Supărat că fiul său s-a întors de la şcoală rănit, un bărbat a făcut un scandal monstru. Individul s-a dus în faţa unităţii de învăţământ însoţit de fiul său şi a început să urle la la angajaţii şcolii. A fost chemată poliţia, dar agresorul nu s-a calmat, ba chiar l-a lovit pe unul dintre agenţi, informează B1 TV.

Puşi pe harţă, bărbatul şi fiul său au început scandalul de cum au ajuns în curtea liceului. Cei doi au început să ţipe şi să înjure, reuşind să bage spaima în elevi. Îngrijorat de situație, directorul liceului a chemat poliţia.

Sursă Video: Dănuț Zuzeac

