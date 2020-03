România a depistat 794 de persoane infectate cu noul coronavirus la nivel național, iar 12 dintre pacienții cu COVID-19 au decedat. Dintre aceștia, cinci provin sau au fost internați la Suceava, județ ce pare să fi devenit principalul focar de infecție din țară.

Cea mai recentă victimă din inima Moldovei este cazul #11, o femeie de 64 de ani, care a fost internată în secția de Terapie Intensivă de la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou”. Ea a fost transferată la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași, unde a decedat marți. Pacienta suferea de boli asociate (HTA, cardiopatie ischemica, fibrilatie atrială) și a avut istoric de călătorie în perioada 13-29 februarie a.c. în Insulele Mauritius, Seychelles, Dubai. (Detalii AICI)

În plus, nici măcar cadrele medicale nu au fost ocolite de COVID-19. Dintre cele 103 infectate la nivel național, 70 sunt din Suceava, deși organizațiile sindicale – în speță Federația Sanitas – susține că numărul îmbolnăvirilor s-ar duce spre 100. Totul ar fi început atunci când medicii au fost chemați la serviciu, deși o parte dintre ei erau suspecți sau poate chiar infectați cu COVID-19. (Detalii AICI)

Practic, cea mai importantă unitate medicală din Suceava a fost transformată într-un adevărat focar de infecție, după ce o femeie de 72 ani, internată în data de 21 martie 2020 și confirmată pozitiv cu coronavirus a murit, fără context epidemiologic. Asta înseamnă că nimeni nu știe de la cine a luat boala. După acest caz, numărul cadrelor medicale infectate cu noul virus a ajuns la 72. Din această cauză unitatea medicală a fost închisă și transformată în spital pentru COVID-19. Totodată, nu mai puțin de 1.300 de angajați ai Spitalului au intrat în izolare. (Detalii AICI)



foto: Emanuel Ungureanu - Deputat USR @ Facebook

Alexandru Rafila, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, a criticat marți seară conducerea Spitalului Judeţean din Suceava, care a chemat, printr-un sms, la serviciu medici infectaţi cu Covid-19 şi cadre medicale sănătoase. El a explicat că pacienții mutațși acum i-ar putea contamina pe cei din alte unități medicale. (Detalii AICI)



foto: Emanuel Ungureanu - Deputat USR @ Facebook

Chiar și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. Acesta ar trebui transferat într-un spital care poate trata astfel de pacienți, depinzând și de forma de boală pe care o are - ușoară, medie sau cu simptome accentuate. (Detalii AICI)

Situația din Suceava a determinat un doctor contactat de ziarul Libertatea să compare regiunea din nord-estul României cu Lombardia, epicentrul COVID-19 din Italia și probabil cea mai afectată zonă a lumii în acest moment. Întrebat dacă după înlănțuirea de evenimente a fost demarată o anchetă epidemiologică, el a răspuns, sub condiția anonimatului: „Ce anchetă? Nu mai poate fi efectuată nicio anchetă epidemiologică, dar măcar izolarea tuturor potențialilor suspecți la infectare, adică personalul medical și pacienții să fie făcută conform protocoalelor. Am sunat astăzi la Direcția de Sănătate Publică pentru a întreba specialiștii de acolo cum trebuie să procedăm cu noi, cu pacienții. Am dat 70 de apeluri până am prins linia liberă. Am vorbit cu medicul epidemiolog. Cei de acolo sunt complet depășiți de situație. Vă spun sincer că efectele acestui haos se vor vedea peste 10-14 zile, când va fi o explozie de infectări în Suceava. Îmi este teamă să și gândesc, dar cred că Suceava va deveni Lombardia României”.

De altfel, potrivit Libertatea, personalul medical de la Suceava se întreabă cum de a explodat aparent dintr-o dată virusul la peste 50 dintre ei și dacă nu cumva au fost mușamalizări, ei având niște suspiciuni în ultima perioadă.



„La ora actuală, spitalul este un focar”, spun cadrele medicale de acolo. Ele trebuie să vină şi mâine la spital, pentru a afla care sunt noile dispoziţii, în condiţiile în care până acum nimeni nu le-a comunicat oficial nimic.

Un alt aspect foarte important de precizat este acela că, în ultimele săptămâni, mulți dintre românii întorși în țară din Spania și Italia au venit în Suceava.

„Când Corona devine atât de reală încât te sufocă și te doare literal fiecare bucățică de corp de teama celui iubit ție. Situația din Suceava este strigătoare la cer. 70 de cadre medicale infectate. Medici expuși fără nicun fel de echipament de protecție virusului ucigător care este, descris simplu, de sora mea, MEDIC ONCOLOG, «Satana, e ceva de pe altă lume», a scris Simona Semen, pe Facebook.

Sora medicului oncolog de la Suceava a lansat și un apel către populație: „Îmi tremură fiecare cm de corp și îmi doresc ca și ultimul idiot care încă mai are senzația că asta e doar o răceală, să înțeleagă că e un virus teribil și că oamenii ca SORA MEA au ales meseria asta să renunțe la intimitate, la viață personală, la timp liber, la nopți, la vacanțe, dar nu LA VIAȚĂ!!!!! STAȚI ACASĂ!!!!! ÎNTELEGEȚI NU ESTE O GLUMĂ!”.