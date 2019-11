Caz șocant în Rădăuți. Profesoară, către elev: „Ești tâmpit?! Te urăsc!” (VIDEO)

Încă un caz revoltător în şcolile din România. O profesoară din Rădăuţi, Suceava, a fost înregistrată, în timpul orei, când i-a spus unui elev că îl urăște și că nu îl poate suporta. Înregistrarea a ajuns pe internet, iar foşti şi actuali elevi ai profesoarei au comentat că femeia se comportă aşa cu elevii de multă vreme şi cer ca profesoara să fie pedepsită, informează B1 TV.

Până la această oră, nu am obţinut un punct de vedere al profesoarei acuzate că se comportă urât cu elevii.

