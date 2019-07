Cum a reuşit un jandarm montan să-şi salveze colegul din ghearele unui urs (VIDEO)

Jandarm montan, în stare gravă, după ce a fost atacat de urs, în timpul serviciului. Incidentul extrem de grav a avut loc în Suceava, sâmbătă seară, informează B1 TV. Colegii bărbatului spun că jandarmul a vrut să se apere în momentul în care animalul s-a năpustit asupra sa, dar a fost prea târziu. Scene halucinante şi în Sibiu, acolo unde doi copii au fost atacaţi, chiar în curtea casei, de animalul sălbatic.

