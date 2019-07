Șofer prins la volan cu un permis eliberat în 1971 de Republica Socialistă România (VIDEO)

Polițiștii din Suceava au prins în trafic un bărbat de 68 de ani, care avea un permis de conducere categoriile B şi C eliberat în anul 1971, de Republica Socialistă România.

El le-a spus agenților că nu știa că trebuie să-și schimbe permisul, informează B1 TV.

Maşina avea inspecţia tehnică periodică expirată şi nu era asigurată RCA.

CUTREMURĂTOR! IULIA VÂNTUR, ÎN PERICOL DE MOARTE! ANUNȚ DE ULTIM MOMENT PRIVIND STAREA ARTISTEI! SALMAN KHAN ESTE ÎNGROZIT (GALERIE FOTO)

Șoferul a fost amendat și s-a ales cu dosar penal pentru conducere fără permis.

ȘOC ȘI GROAZĂ LA MORMÂNTUL LUI RĂZVAN CIOBANU! FANII ȘI-AU FĂCUT CRUCE CÂND AU VĂZUT! ASTA DA APARIȚIE

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.