Conducerea Spitalului de Urgență Suceava, preluată de medici militari. Tătaru: E aproape imposibil să demisioneze. Managementul anterior nu a corespuns, deși erau echipamente (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunțat joi, în debutul ședinței de guvern, că noua conducere a Spitalului Județean Suceava este formată din medici militari. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a precizat pentru B1 TV, că diferența între conducerea civilă și cea militară ține de „rigurozitatea și respectarea regulilor”. Acesta a mai afirmat că în cazul medicilor militari este „mult mai greu, aproape imposibil” să demisioneze. Spitalul Județean Suceava a devenit un adevărat focar de coronavirus după ce aproape 100 de cadre medicale s-au infectat. Managerul a fost demis, dar conducerea nou instalată și-a dat demisia după numai o săptămână. Soluția găsită acum este cea a managementului militar.

„Împreună cu domnul ministru (al Apărării) Ciucă și cu domnul ministru al Sănătății (Nelu Tătaru), am decis ca managementul Spitalului Județean Suceava să fie asigurat de o echipă de medici militari cu experiență, care să aibă capacitatea să pună în funcțiune într-un timp cât mai scurt acest spital. De asemenea, i-am solicitat domnului ministru să fie prezent pentru a face o evaluare a situației nu numai în privința stării spitalului, cât și în privința funcționării Direcției de Sănătate Publică și, în general, a tuturor structurilor care se ocupă de punerea în practică a planului de măsuri stabilit. Îi mulțumesc domnului ministru Ciucă și pentru disponibilitatea de a pune la dispozția Comitetului Județean pentru Situații de Urgență a efectivelor de la unitatea Dorohoi (Huși, de fapt - n.r.), pentru a asigura toate operațiunile necesare de dezinfecție atât în municipiu, cât și în spațiile publice importante din Suceava”, a declarat premierul Ludovic Orban, la debutul ședinței de guvern de joi.

Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, a precizat că efectivele de la Huși vor ajunge în Suceava vineri dimineață. Joi, acestea au evaluat situația și s-au coordonat cu autoritățile locale, iar de vineri intră în procesul de dezinfecție.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.