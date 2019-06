HALUCINANT: Tineri surprinși în timp ce conduceau în zig-zag pe o șosea din Suceava (VIDEO)

Mai mulţi tineri din Suceava au ignorat orice regulă de circulaţie şi au condus în zig-zag pe şosea, informează B1 TV. Deşi se putea întâmpla oricând o nenorocire, tinerii nu au ţinut cont de pericole. Imaginile au ajuns în mediul on-line, postate de un alt şofer.

Scenele halucinante au avut loc pe drumul care leagă localitatea Bădeuți de Rădăuți în judeţul Suceava. Câţiva tineri inconştienţi au urcat la volanul mai multor maşini şi au gonit în zig-zag cu viteză pe astfalt. Un alt şofer aflat în trafic, surprins de gestul tinerilor, a filmat cu un telefon mobil cursa nebună.

BOMBĂ ÎN SHOWBIZ! BIETUL FUEGO! A AJUNS NUMAI PIELE SI OS! IRINA LOGHIN E ÎN STARE DE ȘOC (GALERIE FOTO)

Din filmare se vede cum dintr-una dintre mașini doi tineri au ieşit pe geam. Cele trei autoturisme au circulat în zig-zag până în momentul în care, de pe contrasens, a venit o alta mașină, însă un impact a fost evitat în ultima clipă.

Imaginile au ajuns pe reţele de socializare iar mai mulți oameni le-au catalogat drept pline de iresponsabilitate şi de un real pericol pentru alți șoferi aflați în trafic.

Mai mulți conducători auto au fost de părere că Poliția ar trebui să se autosesizeze şi să sancţioneze astfel de aventuri, mai ales că totul se putea sfârşi tragic.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.