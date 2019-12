Vizită neaşteptată la primele ore ale dimineţii în Municipiul Suceava. 20 de mistreţi au umblat nestingheriţi pe străzile oraşului. Animalele au provocat pagube în trecerea lor. În cele din urmă autorităţile s-au mobilizat pentru a izgoni animalele, informează B1 TV.

Porcii mistreţi au luat la pas bulevardul principal al oraşului. Aceştia au fost văzuţi de către localnici pe lângă sediul Primăriei.

Oamenii au sesizat autorităţile, iar, în cele din urmă, poliţiştii locali şi jandarmii s-au mobilizat.

Potrivit Poliţiei Locale, animalele au fost găsite în Curtea Inspectoratului Judeţean de Poliţie.

Imediat au fost mobilizate trupe ale Jandarmeriei care, împreună cu poliţiştii locali au izgonit animalele spre ieşirea din oraş pentru ca acestea să nu pătrundă în cartiere. Numai că, la un momend dat, doi dintre porci s-au desprins de turmă și au intrat în campusul universitar şi au spart două geamuri de la parterul corpului istoric.

Cel mai probabil, spun silvicultorii suceveni, turma de mistreţi a poposit în oraş în căutare de hrană.

