Sumă-record plătită pe o SHAORMA de o turistă neatentă. Să sperăm că măcar a fost cu de toate... (VIDEO)

O turistă înfometată a plătit 2.800 de dolari pentru o shaorma. S-a întâmplat într-un fast food din Ierusalim, iar femeia şi-a dat seama că a fost jecmănită de-abia după trei săptămâni, relatează B1TV.

Femeia şi-a cumpărat o shaorma de la unul dintre cele mai renumite fast fooduri din Ierusalim, o zonă frecventată des de turişti. Nu s-a gândit nicio clipă că, pentru a-şi potoli foamea, va fi nevoită să cheltuiască o avere.

După ce a achitat produsul, turista a plecat. Şi-a dat seama de-abia după trei săptămâni că din cont îi lipseşte o sumă considerabilă. După ce a cerut extrasul de cont, femeia a descoperit că pe shaorma pe care o cumpărase din centrul Ierusalimului plătise nu mai puţin de 2.800 de dolari.

Uluită, păgubita s-a dus glonţ la fast food, să ceară explicaţii.

Proprietarii fast-foodului au sustinut ca tranzactia a fost doar o simpla greseală, iar femeia şi-a primit banii înapoi.

Un fost angajat al magazinului are însă o altă variantă. Ar fi fost, de fapt, vorba despre o manevră prin care sunt păcăliţi majoritatea turiştilor. Potrivit acestuia, fast-foodul nu are un meniu afișat și cere turiștilor 80 de shekeli israelieni pentru o shaorma. Angajații restaurantului profită însă de neatenția clienților care aleg să plătesască cu cardul, astfel că în aparatul de taxat, aceştia trec suma de 80 de euro sau dolari.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.