Sunt cu adevărat eficiente sterilizatoarele UV și cele cu bile quartz?

Sterilizatoarele UV și cu bile quartz apar menționate în lista dispozitivelor sterilizatoare și multă lume le consideră ca atare. Însă sunt ele într-adevăr eficiente în eliminarea tuturor germenilor, bacteriilor, virusurilor? Cât de eficiente sunt în comparație cu alte metode de sterilizare? Merită să le folosim?

Popularitatea dispozitivelor sterilizatoare este în continuă creștere. Situația provocată de coronavirus la nivel mondial i-a determinat pe mulți proprietari de frizerii, saloane de înfrumusețare, de tatuaje și piercing să ia în considerare achiziționarea unor echipamente mai avansate tehnologic și mai eficiente pentru sterilizarea instrumentelor reutilizabile.

Multe dintre dispozitivele sterilizatoare de pe piață nu pot fi considerate 100% fiabile. De ce, totuși, acestea au fost și încă mai sunt folosite în saloane? Principalul motiv ar fi lipsa cunoștințelor cu privire la ceea ce înseamnă concret o sterilizare adecvată și la aparatele care pot oferi o sterilizare completă a instrumentelor. Un alt motiv este interesul scăzut pentru a investi în cele mai bune metode de sterilizare. Multe persoane se mulțumesc să le asigure clienților nivelul minim de siguranță, fie pentru că sunt de părere că metodele pe care le folosesc sunt suficient de sigure pentru activitățile pe care le desfășoară, fie pentru că nu-și permit să investească într-un aparat de cea mai bună calitate.

În magazinele online, există o cerere din ce în ce mai mare pentru sterilizatoare. Cele mai populare sunt sterilizatorul cu bile quartz și sterilizatorul UV. De exemplu, se poate achiziționa un sterilizator cu bile quartz la prețul de 100 de lei. Iar un sterilizator UV se poate achiziționa la un preț care poate varia între 100 și 300 de lei. De cealaltă parte, avem sterilizatoarele profesionale, cum sunt autoclavele de clasa B, care costă cel puțin 5000 de lei. Deja diferența de preț a produselor menționate ne ridică un semn de întrebare. Având în vedere prețul extrem de mic, în comparație cu cel al unui aparat profesional, al sterilizatoarelor UV și cu bile quartz, oare putem fi siguri că sterilizarea pe care o practicăm cu aceste dispozitive este eficientă? Putem obține instrumente cu adevărat sterile după utilizarea lor?

Haideți să aruncăm o privire la caracteristicile lor.

Sterilizatorul UV

Sterilizatorul UV este printre cele mai folosite dispozitive pentru sterilizare. Acest echipament utilizează radiații UV, ceea ce înseamnă că acționează asupra microbilor cu raze ultraviolete. Undele UV au lungimi diferite. Conform testelor efectuate, s-a determinat la ce lungime razele UV afectează ADN-ul bacteriilor și virusurilor - 254 nm.

Din păcate, atunci când utilizăm un sterilizator UV, nu putem vorbi despre o sterilizare eficientă, pentru că razele ultraviolete ale sterilizatorului UV se propagă liniar. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că razele nu ajung în toate locurile unde se pot afla germenii. Radiația UV ucide microbii din aer și de pe diverse suprafețe, fără a avea o putere de pătrundere. În acest caz, vorbim mai degrabă despre dezinfectare și nu despre sterilizare. Acestea sunt două procese diferite pe care multă lume le confundă.

Dezinfectarea este un proces care distruge doar formele vegetative ale microorganismelor. Aceasta înseamnă că nu elimină sporii bacterieni, care au funcția de a ajuta bacteriile să supraviețuiască în condiții nefavorabile. Prin urmare, dezinfectarea nu este un proces complet eficient. Se pot dezinfecta suprafețele sau obiectele de zi cu zi (mânerele ușilor, butoanele telecomenzii, etc.), însă pentru instrumentele care intră în contact cu pielea și care pot provoca o ruptură de țesut, este necesară sterilizarea.

Sterilizarea reprezintă distrugerea tuturor formelor vii de microorganisme, inclusiv a sporilor, și astfel, acest proces este cel mai eficient și mai ales sigur pentru corpul uman. Instrumentele reutilizabile trebuie sterilizate. Autoclava pe bază de abur sub presiune este cea mai bună opțiune de sterilizare.

Practic, sterilizatoarele UV și cu bile quartz asigură o dezinfectare superficială a instrumentelor, neavând puterea de a pătrunde în profunzime și a acționa asupra tuturor formelor de microorganisme, iar autoclavele de clasa B, pe bază de abur sub presiune, asigură o sterilizare completă a instrumentelor, tehnologia lor permițându-le să distrugă eficient toate formele de microorganisme.

Radiația UV – este sigură pentru oameni?

Radiația UV schimbă structura acizilor nucleici ai formelor vegetative și ai sporilor și s-a dovedit că acțiunea acesteia nu este chiar sigură pentru oameni. Cu alte cuvinte, este periculoasă pentru noi și, în plus, nici măcar nu reprezintă cea mai bună metodă de sterilizare. Conform claselor de sterilizare, clasa B este cea mai bună, fiind complet sigură, apoi urmează clasele S și N, care sunt inferioare clasei B, sterilizatorul UV aparținând claselor inferioare. Tot mai mulți producători folosesc tehnologii mai avansate pentru a reduce radiațiile UV dăunătoare pentru om, însă prețurile sterilizatoarelor UV de înaltă calitate depășesc adesea bugetul pe care consumatorii sunt dispuși să-l investească.

Pentru ca radiația UV folosită la lămpile germicide să fie eficientă, acestea sunt activate să funcționeze timp de câteva ore. Unele modele funcționează timp de două ore, iar altele până la opt ore. Este important ca aerul, de ex. într-un salon de înfrumusețare, între tratamente, să fie dezinfectat măcar 15-20 de minute. Dar acest lucru nu este suficient pentru a asigura eficiența și siguranța deplină a tratamentelor care se realizează într-un salon.

Unde se folosesc de obicei radiațiile UV? Câteva exemple:

spitale (cabinetele medicilor, săli de operație și camere pentru pacienți)

farmacii

laboratoare

alte unități medicale.

Trebuie să ne amintim că aceste dispozitive trebuie considerate ca fiind utile pentru dezinfectare, nu pentru sterilizare.

De ce un sterilizator UV nu este, de fapt, un sterilizator?

Sterilizatorul UV este un echipament care nu ar trebui numit „sterilizator”, deoarece nu putem vorbi despre sterilizarea completă a instrumentelor, în cazul lui. Este o metodă mai ieftină de a acționa asupra virusurilor, ciupercilor și altor germeni. Din păcate, nu protejează corpul uman împotriva amenințărilor, cum ar fi iritațiile la nivelul pielii sau, în cazuri extreme, cancerul de piele. Pe termen lung, aceasta este, așadar, o alternativă ineficientă, deoarece:

nu oferă o sterilizare completă

nu îndepărtează sporii

are nevoie de o durată lungă de funcționare (până la 8 ore)

nu este complet sigură pentru oameni.

Sterilizatorul cu bile quartz

Sterilizatorul cu bile quartz este de asemenea utilizat frecvent. Aparatul poate fi găsit în multe saloane de înfrumusețare, frizerii sau studiouri de tatuaje și piercing. Funcționează prin încălzirea bilelor mici de metal din interiorul acestuia la o temperatură de aproximativ 240 de grade Celsius. În pofida temperaturii înalte, din păcate, nici această metodă nu reprezintă o sterilizare eficientă.

De ce sterilizatorul cu bile quartz nu este eficient?

S-au făcut multe cercetări în ceea ce privește „eficiența” sterilizatorului cu bile și rezultatele nu au putut dovedi că acesta asigură o sterilizare completă a instrumentelor. Cu toate acestea, multe persoane continuă să-l folosească. Conform unui raport apărut în anii '80, publicat de FDA (Food and Drug Administration):

sterilizarea cu bile quartz nu garantează sterilitatea instrumentelor în urma procesului,

persoanele care folosesc un astfel de dispozitiv se supun riscului de infecții și răni.

În cazul unui sterilizator cu bile quartz, instrumentele nu sunt întotdeauna complet acoperite. Și în cazul acesta, putem spune că procesul realizat este unul de dezinfectare și nu de sterilizare. Mulți specialiști consideră că un astfel de dispozitiv nu ar trebui să poarte numele de „sterilizator”, mai ales pentru că nu există nicio modalitate de a verifica progresul sterilizării, așa cum se întâmplă la autoclavele cu abur.

Într-o autoclavă pe bază de abur se poate verifica procesul de sterilizare în orice moment, folosind benzi de test. Este important aici să se verifice rezultatele testelor în laborator în maximum 24 de ore de la sterilizare. Acesta este doar unul dintre numeroasele avantaje ale autoclavelor cu abur, considerate a fi cele mai bune dispozitive pentru sterilizare, datorită siguranței depline și eficienței de nivel înalt, care sunt dovedite.

Metoda de sterilizare cu eficiență dovedită – autoclava pe bază de abur sub presiune

Dacă sterilizarea folosind un „sterilizator” UV sau cu bile quartz este ineficientă și, în plus, ne poate afecta sănătatea și siguranța, atunci cum să realizăm o sterilizare completă și eficientă? Răspunsul este simplu - folosind o autoclavă - un sterilizator pe bază de abur sub presiune. De ce această metodă? Autoclava pe bază de abur sub presiune:

realizează eficient și complet procesul de sterilizare

este complet sigură pentru oameni

are un timp de funcționare mult mai rapid (până la câteva minute)

conține programe de cea mai înaltă clasă - B (conform claselor de sterilizare)

are un certificat european care o recunoaște ca dispozitiv medical,

îndeplinește criteriile EN13060: 2004 și este însoțită de declarația de conformitate 97/23 / CEE - necesare pentru dispozitivele care utilizează presiune ridicată

este utilizată în calitate de echipament profesional în spitale, ambulatorii, cabinete stomatologice - oriunde sterilizarea trebuie să fie asigurată la cel mai înalt nivel.

Autoclava are o cameră de sterilizare în care funcționează aburul sub presiune. Utilizarea unei autoclave permite eliminarea formelor de spori ale bacteriilor și virusurilor, ceea ce înseamnă că sterilizarea atinge cel mai înalt nivel posibil de eficiență. După sterilizarea în autoclavă, instrumentele sunt complet sterile și pregătite pentru a fi folosite în siguranță în timpul tratamentelor.

În concluzie, cea mai eficientă modalitate de sterilizare este autoclava de clasa B. Este important să se cunoască diferența dintre metodele de sterilizare care există pe piață deoarece este în joc siguranța noastră. Dacă într-un salon de manichiură, spre exemplu, instrumentele nu sunt sterilizate complet, într-o autoclavă, și noi beneficiem de un tratament la care se folosesc acele instrumente, suntem, astfel, expuși la infecții cu HIV, hepatită, papilom sau micoză. Prin urmare, pentru a fi complet în siguranță, sterilizarea tuturor instrumentelor refolosibile ar trebui să se facă numai cu ajutorul unei autoclave pe bază de abur sub presiune, de clasa B.

De aceea, dacă sunteți în căutarea unui sterilizator eficient, în locul unui sterilizator UV sau cu bile quartz, merită să alegeți autoclavele, care sunt dispozitive medicale pentru sterilizare, a căror eficiență este dovedită. Acestea se găsesc în diferite mărimi (având capacitatea camerei de sterilizare măsurată în litri), sunt rapide (timpul de sterilizare este de aproximativ 5 minute), iar având în vedere calitatea lor, prețurile pot fi considerate chiar avantajoase.