Sunt sau nu cazuri de infecție cu coronavirusul chinez în România? Adrian Streinu-Cercel, în direct pe B1 TV: „Este vorba de o combinație virală, între un virus de la șarpe și unul de la liliac” (VIDEO)

Niciun caz de infecție cu coronavirusul provenit din China nu a fost raportat în România până „în acest moment”, a precizat Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”.

„Nu, în acest moment nu avem astfel de alerte, slavă Domnului! Sperăm să nici nu avem”, a spus specialistul, în direct pe B1 TV.

El a explicat că noul tip de coronavirus, care a provocat deja 17 decese, este rezultatul combinației dintre un virus de la un șarpe și un altul de la un liliac.

„Nu e vorba de găsirea virusului în carnea de șarpe, ci găsirea cauzei care a dus la apariția acestui virus la om. Este vorba de o combinație virală, între un virus de la șarpe și unul de la liliac. Liliacul, împreună cu șarpele, au dat un nou virus, acest 2019 - coronavirus, care se face răspunzător de infecțiile din zona Wuhan”, a adăugat Streinu-Cercel.

