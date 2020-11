Supărat pe restricții, Dan Bittman pare să le ignore total. Artistul a fost filmat în weekend la un recital susținut într-un local de fițe din Herăstrău (VIDEO)

Dan Bittman continuă să fie supărat pe restricțiile impuse de autorități chiar dacă pare să le ignore total. Artistul a fost filmat în weekend, în timpul unui recital pe care l-a susținut într-un local de fițe din Herăstrău.

Potrivit Newsweek România, momentul a avut loc sâmbătă, la IT Cucina, un restaurant de fițe din Herăstrău.

Recent, Dan Bittman a fost protagonistul unor declarații controversate cu privire la pandemia de coronavirus și restricțiile impuse în consecință. După o poziție care a stârnit reacții aprinse în mediul online și nu numai, solistul trupei Holograf și-a nuanțat afirmațiile și a explicat că nu pune la îndoială existența COVID-19, dar s-a arătat profund nemulțumit de măsurile anti-coronavirus implementate de autorități.

„Nu e de ajuns minciuna Covid, acum trebuie să suport și alertele astea penibile și mincioase pe telefon. Când ieșim băieți și fete?!”, a scris Dan Bittman pe Facebook. Ulterior, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudoor Barbu, artistul a explicat că nu contestă existența COVID-19, dar i se pare prea mult faptul că de nouă luni ”i s-a luat dreptul la muncă”.

„E un drept constituțional să protestăm, e dreptul nostru la viață și la muncă. Mie mi s-a luat, de nouă luni, un drept fundamental, dreptul la muncă. Dreptul la muncă implică și dreptul la viață. Am trei copii pe care trebuie să-i țin la școli... Și nu numai mie, mă gândesc că sunt sute de mii de oameni care gândesc în acest fel. Uitându-mă ce se întâmplă în țări mai civilizate sau mai adânc ancorate în democrație, observ că oamenii aceia știu să se protejeze chiar dacă au poate un număr mai mare de infectări decât al nostru, dar morbiditatea în anumite țări este aproape de zero sau mică, ceea ce noi nu reușim de la începutul pandemie până acum, de la primul mort așa-zis de COVID, care săracul a murit de o comorbiditate, până astăzi când avem mii de infectări pe zi, așa-zise mii de infectări pentru că eu nu cred că sunt chiar atât de multe. Vorbind cu prieteni doctori mi s-a povestit și mie că un singur pacient poate să aibă câte patru-cinci testări și să zică lumea că sunt patru-cinci cazuri diferite. Cred în COVID, nu instig pe nimeni să iasă, este părerea mea însă că e suficient, gata”, a mai spus Dan Bittman.

