Începând de vineri, Sectorul 5 al Capitalei are serviciu propriu de salubrizare şi deszăpezire. Dacă până acum colectarea deşeurilor de la populaţie sau ridicarea gunoiului de pe străzi erau făcute de o firmă privată, începând de astăzi, aceste lucruri vor fi făcute de primărie.

