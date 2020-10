Suplimentarea paturilor ATI nu va afecta locurile pentru pacienții non-COVID. Tătaru: Acele suplimentări pe care le-am făcut sunt făcute în spitalele suport-COVID (VIDEO)

Prezent la Cluj – Napoca, în timpul unui tur în spitalele COVID din Transilvania, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru a fost întrebat de către jurnaliști când urmează să crească capacitatea din secțiile ATI din țară, așa cum s-a întâmplat și la București.

Ministrul Sănătății a reamintit de creștere cu 20 a locurilor din terapie intensivă de la Târgu Mureș, iar la Cluj urmează să fie suplimentat necesarul de personal, dar și cel de materiale.

„Astăzi la Târgu Mureș a discutat o suplimentare de 20 de paturi la Spitalul Județean de Urgență, aici avem cele 70 de paturi de la Clujeana, 6 sunt operaționale vom merge până la toate 17. Am văzut necesarul de personal, necesarul de materiale și cel de dotare și în următoarea perioada le vom avea suplimentare. La Timișoara, am fost săptămâna trecută, acolo intră în suport covid Casa Austria, unde avem 50 de paturi pentru simptomatologie medie și 11 paturi pentru ATI. Avem acolo și acea unitate mobilă în curtea Spitalului de Boli Infecțioase”, a precizat Nelu Tătaru.

Referitor la numărul persoanelor diagnosticate cu COVID-19, care nevecită ventilare mecanică, ministrul Sănătății a precizat:

„766 de cazuri în terapie intensivă, 245 sunt pe ventilație mecanică invazivă, ceilalți sunt în diferite grade de insuficiență respiratorie, cu diverse terapie de oxigen”, a declarat Nelu Tătaru, în cursul zilei de miercui, la Cluj.

Totodată, Nelu Tătaru a reamintit și importanța măsurilor sanitare și respectarea acestora, pentru a nu se aglomera sistemul sanitar.

„Cele care aglomerează Unitatea de Primiri Urgență și terapia intensivă sunt într-adevăr cele care fortțează sistemul medical. Rămâne aceeași logică, această pandemie nu se tratează în spital, se tratează în prespital. Noi ca sistem de extinde, ne adaptăm dar suntem același personal și primim totți bolnavi. Este important să păstrăm niște reguli și să nu avem transmitere și cazuri”, a explicat Nelu Tătaru.Ce tragedie! Nouă persoane AU MURIT după ce au MÂNCAT acest PREPARAT! NU există antidot pentru asta

Întrebat dacă odată cu creșterea numărului de locuri pentru pacienții COVID-19 nu se vor diminua locurile disponibile pentru pacienții care sufetă de alte patologii, Nelu Tătaru a precizat:

„Nu, acele suplimentări pe care le-am făcut sunt făcute în spitalele suport-COVID nu în spitalele non-COVID. În spitalele non-COVID am lăsat acea rezervă de 10% din paturi care să fie în pregătire dar nu sunt ocupate în acest moment, precum și acea solicitare pe care am făut pentru 15% din paturi, pentru patologie medie, dar nici ele nu sunt ocupate. Excepție fac spitalele de oncologie care au un regim special. Dar repet, ce am modificat ca număr de paturi sunt în spitalele suport-COVID”, e declarat ministrul Sănătății.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.