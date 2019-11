SURPRIZĂ: Acesta este cel mai ÎNALT BLOC de locuințe din România! (FOTO)

În România se construiește tot mai mult și tot mai complex.

C ea mai înaltă clădire de locuințe din România a fost construită la Cluj și are 31 de etaje și peste 180 de apartamente, anunță stiri.tvr.ro .



Îndrăznețul imobil din inima Ardealului are 25 de etaje pentru apartamente și 6 etaje de parcare.

Printre dotările blocului se află un lift panoramic, care urcă până la etajul 26, oferind o exclusivită priveliște asupra orașului.