SURSE: CCR a respins sesizarea Cabinetului liberal privind existența unui conflict între Guvern și Parlament pe tema moțiunii de cenzură (VIDEO)

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, marți, sesizarea Executivului pe tema conflictului dintre Guvern și Parlament, după depunerea de către PSD a moțiunii de cenzură, potrivit unor surse, citate de B1 TV. Judecătorii au constatat că nu a existat un conflict juridic între cele două instituții în ceea ce priveşte depunerea moţiunii de cenzură şi au respins, pe fond, sesizarea liberalilor.

Știre în curs de actualizare

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.