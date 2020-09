Surse: Metroul din Drumul Taberei ar putea fi inaugurat în weekend

Magistrala de metrou M5 din Drumul Taberei, de la Râul Doamnei la Eroilor 2, ar putea fi inaugurată weekendul următor, informează HotNews, care citează mai multe surse. Lucrările au început în 2011, iar primul termen avansat pentru finalizare a fost 2015. Miercuri urmează să aibă loc recepția, mai precizează aceleași surse. Valoarea totală a proiectului de metrou Drumul Taberei-Eroilor e de 3,4 miliarde de lei.

Magistrala de metrou M5 din Drumul Taberei ar putea fi inaugurată weekendul următor, miercuri urmând a avea loc recepția la terminarea lucrărilor, susțin surse apropiate proiectului, pentru HotNews.

Pe M5 vor circula, pentru început, zece trenuri Bombardier, din flota actuală. La testele de acum se folosesc atât aceste trenuri, cât și unele vechi IVA, precizează HotNews.

Contractele pentru construcția magistralei au fost semnate în primăvara lui 2011, iar lucrările au început la scurt timp după. Primul termen avansat pentru finalizare a fost 2015. Au urmat, însă, mai multe probleme de avize, de finanțare și lucrări neprevăzute.

Magistrala 5 de metrou, Secţiunea Râul Doamnei - Eroilor (PS Opera), inclusiv Valea Ialomiţei, va avea aproape șapte kilometri lungime, 10 staţii şi un depou: Râul Doamnei, Constantin Brâncuşi, Valea Ialomiţei, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militară, Eroilor 2.

Lucian Bode: Eu mă feresc să mai fac anunţuri pe seama Magistralei M5

La finele lunii august, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, afirma că se fereşte să mai avanseze o dată pentru darea în circulaţie a metroului pe Magistrala M5, date fiind numeroasele amânări.

„Eu mă feresc să mai fac anunţuri pe seama Magistralei M5, Drumul Taberei, cu cele zece staţii, pentru că, în momentul când am preluat mandatul, am considerat unul dintre cele mai importante obiective de investiţii pe care noi le derulăm, prin compania Metrorex. (...) După câteva săptămâni de analiză cu toate companiile implicate în cele trei contracte - de structură, respectiv finisaje, semnalizări - am ajuns la concluzia, au ajuns la concluzia că 30 iunie este termenul pe care şi-l pot asuma împreună cu managementul companiei Metrorex. Şi l-au asumat şi nu l-au respectat”, afirma ministrul Bode, pe 25 august.

În aceeași zi, directorul General Metrorex, Gabriel Mocanu, declara pentru B1.RO că sunt în derulare probe tehnologice, precum și recepția parțială a lucrărilor. El și manifesta speranța că deschiderea traficului pe M5 se va face în septembrie 2020.

„Probele tehnologice pentru instalații, subsisteme, sisteme și alte teste specifice, precum și recepția parțială a lucrărilor au fost demarate și se află în derulare. Metrorex depune toate eforturile pentru a finaliza toate recepțiile, probele și testele aflate în derulare, astfel încât punerea în funcțiune cu călători a Magistralei 5 de metrou să poată fi realizată în luna septembrie a acestui an”, a declarat Gabriel Mocanu, pentru B1.RO.