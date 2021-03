SURSE: Ministrul Vlad Voiculescu va prezenta abia miercuri raportul cerut de premier cu privire la gestionarea valului trei al pandemiei / Florin Cîțu: ”Mă interesează ca noi să fim pregătiți pentru orice” (VIDEO)

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a cerut timp ca să pregătească raportul cerut de premier privind planul de acțiune pentru valul trei al pandemiei. Voiculescu va pune documentul pe masa lui Florin Cîţu abia miercuri, potrivit unor surse, citate de B1 TV.

”I-am spus să vină săptămâna viitoare în ședința de Guvern cu acel plan care arăta cum ne-am pregătit pentru acest val și ce urmează să facem. Așteptăm săptămâna viitoare. Sunt sigur că va comunica public ce se întâmplă cu evoluția și care sunt, de fapt, elementele care au dus la aceste rate de pozitivare în ultima perioadă. Pe mine mă interesează ca noi să fim pregătiți pentru orice. Eu zic că experții de la Ministerul Sănătății, cei care se pricep să iasă săptămânal să prezinte public situația”, a declarat premierul vineri dimineață.

