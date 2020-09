SURSE: Trei șefi ai Jandarmeriei, anchetați de DNA pentru că ar fi încasat ilegal plata a sute de ore suplimentare / Reacția colonelului Bogdan Enescu (VIDEO)

Șeful Jandarmeriei Române, Bogdan Enescu, a fost pus sub urmărire penală de către DNA, sustin surse din MAI, citate de G4 Media. Și asta pentru că oficialul și-ar fi dat sute de ore suplimentare, în timpul stării de urgență. Și cei doi foști șefi - colonelul Ionuț Cătălin Sindile, cunoscut din timpul protestelor din 10 august, și generalul Constantin Florea, ar fi încasat ilegal bani pentru sute de ore suplimentare fictive, inclusiv în seara mitingului Diasporei. Primele audieri în acest dosar vor avea loc săptămâna viitoare.

Potrivit surselor citate, Bogdan Enescu și-ar fi aprobat singur efectuarea și plata a aproximativ 900 de ore suplimentare. Asta fără a avea acordul chestorului Bogdan Despescu, superiorul său pe linie ierarhică. Totodată, actualul șef al Jandarmeriei ar fi aprobat plata unor ore suplimentare pentru 2018 și 2019 către foștii șefi ai Jandarmeriei, Cătălin Sindile și Constantin Florea.

În total, prejudiciul din acest dosar s-ar ridicat la circa 80.000 de lei.

„Este un dosar la DNA înregistrat acum ceva timp și activitățile și cercetările în cadrul dosarului sunt, în acest moment, sub imperiul nepublicității, fiind o fază a procesului penal care este nepublică. Cu privire la citarea mea la DNA, la acest moment, nu cunosc, în mod oficial, să existe o citație. (...) Cum aș putea să-mi pun toate orele suplimentare în luna martie? Este o informație trunchiată, distorsionată, care, în mod tendențios a fost lansată în spațiul public. Este bine că există acest dosar care va clarifica. Este și în interesul meu profesional, instituțional, ca acest subiect să fie clarificat și să existe o soluționare legală pentru a evita orice interpretare și orice abordare greșită”, a declarat Bogdan Enescu, potrivit B1 TV.

