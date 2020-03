Suspiciuni de coronavirus la Ministerul Transporturilor și Aeroportul Otopeni: Se ia în discuție închiderea Ministerului (VIDEO)

Sunt suspiciuni de infectare cu coronavirus la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Două persoane se află în carantină, iar la ora transmiterii acestei știri se ia în discuție, înr-o ședință de la Ministerul Transporturilor, inclusiv sistarea activității CNAIR sau chiar pe cea a întregului Minister.

„În ceea ce privește Ministerul Transporturilor, e vorba de Palatul CFR din fața Gării de Nord, o instituție unde lucrează 4.000-5.000 de oameni, cel puțin. Azi dimineață, la CNAIR, instituție care funcționează la etajele 7 și 8 din Palatul CFR, s-a anunțat că două persoane sunt în carantină și una dintre ele a și fost ieri la serviciu.

Din ultimele informații, la etajul 2 din Minister se vorbește că ar fi existat un caz de coronavirus. Acum, la Ministerul Transpoturilor este o ședință a unui comitet pentru astfel de situații și se pune problema închiderii Ministerului Transporturilor, nu doar a CNAIR, adică a tuturor companiilor care funcționează în acel Palat”, a declarat jurnalistul Ștefan Etveș, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Talk B1”.

O situație gravă este și la Aeroportul Internațional ”Henri Coandă”, unde un angajat este suspectat de infecția cu COVID-19.

„La Aeroportul Henri Coandă este un haos total. Azi dimineață, în cadrul aeroportului, un angajat, un inspector de patrulare a fost dus de urgență la ”Matei Balș”, suspect de coronavirus pentru că soția lui și copilul s-au întors din Italia exact dintr-un focar de infecție. Dânsul prezenta simptome și este suspect de coronavirus în acest moment”, a mai anunșat Ștefan Etveș.

