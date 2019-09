EXCLUSIV ONLINE // Susținătorii Vioricăi Dăncilă păreau să nu știe de ce se află în fața Biroului Electoral Central, în ziua în care liderul PSD, Viorica Dăncilă, și-a depus candidatura la președinția României.

Ca și la alte evenimente de acest tip, susținătorii au intrat în conflict cu cei care au venit să îi aducă reproșuri premierului. Circa 150 de oameni au venit în fața Biroului Electoral Central, însă majoritatea au refuzat să comenteze în fața presei motivul pentru care o susțin pe Viorica Dăncilă la alegerile prezidențiale. Întrebați de reportrrul B1.ro de ce au venit aceștia au rămas muți. Iată reacția lor!

