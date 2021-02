Sute de persoane s-au călcat în picioare pentru burgeri gratis la deschidere unui restaurant din București. Poliția a folosit semnale sonore pentru a-i determina să păstreze distanța (VIDEO)

Sute de oamenii s-au înghesuit la un fast-food din centrul Bucureștiului, pentru burgeri gratis. Tinerii s-au călcat în picioare la coada din Capitală, pentru a profita de oferta unui restaurant de tip fast-food.

La fața locului a fost nevoie și de intervenția jandarmilor, iar reprezentanții magazinului au încercat să facă ordine cu o portavoce. Tinerii nu au păstrat distanța, așa că echipajele de poliție și jandarmi, prezente în fața localului din București, au încercat să îi îndemne să poarte mască și să păstreze distanța.

Coada se întinde pe câțiva zeci de metri față de fast-foodul care a inițiat oferta de burgeri gratis. Grupuri de prieteni au venit în fața noului restaurant din București și au stat înghesuiți la coadă, stranda nefiind una care să permită respectarea normelor de distanțare socială.

În fața magazinului se creează o îmbulzeală, tinerii încercând să intre cât mai repede și să profite de ofertă. Un reprezentant al magazinlui a ieșit afară cu o portavoce, pentru a-i îndemna pe oamenii să stea distanțați. Efectul nu a fost însă cel dorit, ci unul inferv pentru că tinerii au început să se calce în picioare pentru a ajunge în fața restaurantului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.