Sute de români, BLOCAȚI de mai bine de două zile pe insula grecească Samothraki: 'Am rămas fără bani, ne-au expirat asigurarile medicale, ne hrănim cu ce apucam...E ORIBIL! Am sunat la Consulat, dar nici ei nu au informații concrete'

EXCLUSIV ONLINE // Sute de români sunt blocați pe insula grecească Samothraki, la est de Thassos, după ce feribotul care asigura transportul s-a defectat, după cum anunțau autoritățile încă de vineri.

La mai bine de două zile, autoritățile elene nu au luat nicio măsură.

Și cele din România ridică din umeri, după cum a declarat o turistă pentru B1.ro. Elena Mihalachi spune că a sunat la Consulat încă de duminică, dar nimeni nu are o soluție.

“Am vorbit cu Consulatul încă de ieri. Au fost foarte politicoși însă nu ne-au dat nicio informație concretă și nu ne au ajutat în vreun fel. Doar ne-au spus că nici ei nu au ce să facă. Ne-au sunat de vreo două ori să ne spună ce au mai aflat și ei. Dar nimic concret”, spune tânăra.

Ministerul Afacerilor Externe informa cetățenii români care încăd e vineri că, urmare a unor defecțiuni intervenite la nava care asigura transportul autovehiculelor pe ruta Alexandroupoli - Insula Samothraki și retur, temporar, cursa nu se mai poate efectua.

Elena Mihalachi spune că problemele au început însă pe miarcuri-joi

“Noi inca de pe miercuri-joi am aflat ca este problema cu sistemul de achizitionat bilete. Se putea achizitiona doar in ziua plecarii si erau cozi de zeci de oameni.

Vineri am aflat ca s-au stricat feriboturile, insa eram convinsi ca se va rezolva.

Duminica dimineata am ajuns la prima ora pentru a vedea care este situatia si tot ce am rezolvat a fost sa ne luam banii inapoi pentru biletele pe care le achizitionasem, spunandu-ni-se ca va veni un alt feribot, de la o alta firma.

Nimeni nu ne-a spus cand vine sau cum platim biletele sau orice informatie.

Am aflat de la oameni ca plecase cu o zi inainte o nava care ajunsese pe tarm abia pe la 1 noaptea.

Dupa multe telefoane catre portul din Alexandroupolis, vizite la autoritatea portuara s.a. m.d. am aflat ca feribotul va ajunge la 19. Dupa alte telefoane, am aflat ca va ajunge la 21. Pana la urma, s-a apropiat de port pe la 12 noaptea si apoi s-a indepartat. Absolut nimeni nu ne-a spus daca pleaca de tot, de ce pleaca etc.

Am cautat morti de oboseala cazare, a trebuit sa ne dam ultimii bani pe un hotel scump. Altii dormeau pe jos, in vant, unii din grupul nostru au dormit in masini.

S-a auzit un zvon ca azi la 7 ar fi trebuit sa vina alta nava. Deci din nou, ne-am trezit si am mers in port. Pentru prima oara, am gasit un afis la autoritatea portuara care spunea ca nava care era programata pentru plecare dinspre Alexandroupolis catre Samothraki la ora 9 (nu inteleg unde era programata) va pleca spre insula la ora 15:45 datorita conditiilor meteo nefavorabile. Dupa o ora, mai vedem un afis in care scria ca, de fapt, nava nu va pleca deloc astazi, tot datorita conditiilor meteo nefavorabile. Intre timp, am aflat cum ca, de fapt, azi-noapte s-ar fi stricat unul dintre motoarele navei si de aceea nu a mai ajuns in port.

Pasagerii care veneau spre insula s-au intors inapoi, iar nava a ajuns inapoi in Alexandroupolis la 5 dimineata. Informatia aceasta a fost gasita in niste articole de stiri grecesti dupa cautarile noastre. Din nou, nimeni de aici nu ne a spus absolut nimic oficial.

Incepand de ieri, grupul nostru a luat legatura cu consulatul, unde consulul a fost foarte ok in sensul in care a comunicat cu noi, ne-a sunat cand a aflat vreo informatie etc. Dar nu am primit nici de la el ceva concret pentru ca nu avea nici dumnealui informatii concrete.

Si aici cred ca doar guvernul grec poate interveni cumva.

Intre timp, noi am ramas fara bani, ne-au expirat asigurarile medicale, ne hranim cu ce apucam, nu gasim cazari si nici nu mai avem bani de cazari... e oribil. Lumea sta in niste conditii inadmisibile, doarme pe unde apuca, se spala in mare... si nicio informatie, niciun ajutor, nici macar un pahar cu apa”, povestește turista din România.

În așteptarea feribotului mai sunt și alți turiști din alte țări

”Bulgari, spanioli, turci și chiar greci, am vazut destui”, adaugă Elena.