UPDATE // Laura Codruța Kovesi a oferit o primă reacție. Fostul procuror-șef DNA spune că a ales acest zbor „pentru că era cel mai aproape de casă”.

„Am ales acest zbor pentru că era cel mai aproape de casă, am dorit să fiu de sărbători cu familia.

După ce am făcut check in ieri la ora 14 pe aereoportul Charleroi, a fost afișat faptul că avionul va avea întârziere de 3 ore. Apoi au anuntat o alta întârziere de înca 3 ore. Majoritatea pasagerilor au sunat la Wizzair, dar nimeni nu a răspuns și din aeroport ni s-a comunicat doar ca sunt „probleme operationale”

Am fost mutati la ora 22 pe aeroortul din Liege unde ni s a spus ca vom pleca in jurul orei 1, dar apoi au anuntat ca s-a anulat curs.

Am contactat și eu, și alti pasageri compania aeriană, dar nu a răspus nimeni. În aeroport nu era nici un reprezentant.

În jurul orei 2 noaptea, reprezentanții aeroportului ne-au anuntat că vor căuta cazare la hotel, însa plata hotelului nu era asigurata de companie, fiecare pasager urmând sa iși plătească cazarea.

Majoritatea pasagerilor au decis să ramâna în aeroport, întrucât la prima oră trebuia să fim iar în aeroport. În cele 13 ore petrecute în cele două aeroporturi, am făcut check în de 2 ori și ne au verificat bagajele de 2 ori , ultimul control durând peste 2 ore.

Am decis să ramân cu ceilalti pasageri și să încercăm împreună să facem demersuri la compania aeriană și aeroport pentru a lămuri situația noastră.

Am fost contactați de consulatul României, de doamna Ecaterina Constantinescu. Ne-a spus că a contactat autoritătile din Liege, aeroportul, Politia și că a încercat să ajute și să ofere asistență”, potrivit G4Media.ro.

Știrea inițială // Momente de coşmar pentru sute de români. Peste 180 de români au rămas blocaţi pe aeroportul din Liege, Belgia. Românii au fost nevoiţi să aştepte mai bine de 18 ore.

„Suntem la aeroportul din Liege, trebuia să pornim din Charleroi la ora patru ieri seara. Zborul a fost întârnziat mai multe ore. Ultima întârziere a fost la 10.40, apoi am fost transferați pe aeoprotul din Liege, care este Cargo, nu civil. Avionul a sosit la miezul nopții, la 12 jumătate, unu dar după ce a ajuns am fost informați că zborul a fost anulat. Motiva a fost că piloții aveau nevoie de odihnă pentru că au depășit numărul de ore.

Nu am înțele de ce au fost trimiși. Am fost lăsați apoi aici peste noapte, ni s-au promis un anumit număr de locuri la hotel. Până la urmă 26 de persoane din cele 180 au mers la hotel, dar din câte am înțeles de la doamna consul au fost nevoiți să plătească dânșii din buzunar urmând să fie decontați de companie. Restul de persoane circa 150 au rămas pe aeroport. Ni s-a promis că vom pleca la ora 11, dar nici una din aceste surse nu este Wizzair. Nu am avut nici un contact cu compania, nici un reprezentant nu a fost alături de noi, nu ni s-a răspuns la telefon, indiferent de unde. Până la urmă singurele surse de informații au fost email-urile automate trise de Wizzair. Doamna Kovesi este alături de noi, a fost foarte solidară”, a spus unul dintre pasagerii cursei WizzAir, potrivit g4media.ro.