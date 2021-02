Cozi imense la intrarea în Germania. Un șofer a povestit pe B1 TV episodul trăit la Waidhaus: „Erau 13 kilometri de coadă. Am ajuns să stăm în viscol, în frig, în ploaie” (VIDEO)

Pe fondul crizei COVID-19, Germania a modificat condițiile de intrare în țară și la punctele de trecere a frontierelor cu Cehia și Austria s-au format cozi imense. Sute de șoferi, mulți dintre ei români, au stat ore întregi în viscol și ger ca să facă testul pentru SARS-CoV-2, iar printre ei s-a numărat și Petrică Leica, un cetățean român care a relatat pe B1 TV episodul trăit la vama Waidhaus de la granița germano-cehă.

Un șofer român a povestit pe B1 TV momentele trăite la vama Waidhaus, unde s-au format cozi imense pentru intrarea în Germania

Întrebat de Tudor Mușat, marți seară, la „Actualitatea” pe B1 TV, cum arată lucrurile la vama Waidhaus de la frontiera germano-cehă, Petrică Leica a povestit: „Destul de rău. Am ajuns de dimineață, la 8, aici. Erau 13 kilometri de coadă de camioane până la terminalul în care se face testul, poliția ne oprea. Am reușit să ajungem în terminal cam în două ore, trecând peste alte camioane, și am stat vreo nouă ore ca să fac testul, dar cu ajutorul unor colegi, care m-au băgat cumva mai în față, fiind cu soția. Altfel, cred că și acum eram acolo. Colegi de ai mei, cu care am interacționat aici, la rândul acest care se face, la coada aceasta de la cehi pentru a trece în Germania, erau de aseară, de la ora 9-10, deci aveau aproximativ 30 de ore în care au stat și s-au rotit unii pe alții – azi-noapte în viscol, astăzi într-un fel de ploaie”.

Referitor la efectuarea testului pentru COVID-19 pentru a putea intra în Germania, șoferul român a explicat: „Am aici hârtia. Dai și 15 euro ca să îl plătești la cehi și dincolo, peste un kilometru, este un post de control german la care, dacă nu ai acest test valabil, te întoarce înapoi în Cehia. Acest lucru e valabil pentru intrările din Cehia către Germania și din Austria, zona Tirol, către Germania. Urât pentru noi, ca șoferi, după ce îndurăm ce îndurăm pe aici, cu tot felul de nenorociri, acum am ajuns să stăm în viscol, în frig, în ploaie, jos e gheață, a fost -1 grad astăzi, să stai să aștepți o hârtie. Cu toate că noi am făcut și în Anglia, că venim de acolo, acum șase zile am mai făcut un test în Anglia, nu îl ia în considerare nimeni”.

Întrebat dacă nu cumva transportatorii aveau un regim special în ceea ce privește condițiile de intrarea în Germania, Petrică Leica a declarat: „Până în data de 15, cumva îl aveam, eram excluși de la aceste teste și carantinări, având în vedere că noi circulăm, dar ne ferim, stăm izolați în cabină, nu avem interacțiuni directe. E mai rău acum pentru că ne strângem cu toții aici, nu există distanțare, toată lumea se îngrămădește. Șoferii, unii cu mască, unii mai mult fără mască”.