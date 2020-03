Sute de tiruri, majoritatea românești, se îndreaptă au putut fi observate, miercuri seară, la ieșirea din Viena, când se îndreptau spre granița dintre Austria și Ungaria.

Imaginile arată o coadă imensă formată din autocamioane de mare tonaj pentru transportul internațional de mărfuri. Cum cea mai mare parte a lor au numere de România, este foarte probabil ca acestea să vină spre țara noastră.

Vestea vine în contextul în care pandemia de COVID-19 a generat un adevărat val de restricții în spațiul european, altădată un exemplu de promovare a liberei circulații. Austria și Ungaria sunt două dintre statele care, inițial, au încercat să blocheze tranzitarea propriilor teritorii de către est-europenii ce încercau să revină în țările lor de origine, din partea occidentală a continentului.

Cu toate acestea, la presiunea Guvernului Orban, în special prin Ministerul Afacerilor Externe, autoritățile maghiare și cele române au convenit un interval orar în care românii pot tranzita teritoriul Ungariei.

„Ca urmare a demersurilor întreprinse de Ministerul Afacerilor Externe, autoritățile ungare vor permite cetățenilor români tranzitarea teritoriului Ungariei dinspre Austria în intervalul 17 martie ora 21.00 – 18 martie ora 5.00, ora Ungariei. Astfel, cetățenii români vor putea reveni în România pe traseele rutiere indicate de autoritățile ungare, urmând să fie redirecționați către patru puncte de frontieră pentru intrarea în România, respectiv: Nădlac1, Nădlac 2, Borș și Cenad.

Este vorba de o masură unică, posibilitatea de tranzitare a Ungariei dinspre Austria, în vederea revenirii în România, fiind valabilă doar în acest interval. Totodată, MAE face apel la cetățenii români să dea dovadă de calm și responsabilitate, să urmeze cu atenție instrucțiunile autorităților ungare și regulile rutiere astfel încât să revină în siguranță în țară”, arăta comunicatul MAE. (Detalii AICI)

În plus, transportul de mărfuri are un regim special în tot acest peisaj. De altfel, înaintea ședinței de Guvern de miercuri, premierul Ludovic Orban a dat asigurări că „nu vor mai exista restricții” în acest sector economic.

„În urma unei discuții personale cu premierul Ungariei, Viktor Orban, am fost informat oficial de faptul că se va reglementa situația cu tranzitul în Ungaria. În ceea ce privește transportul de marfă, nu vor mai exista restricții, iar în ceea ce privește transportul de persoane se va permite în fiecare zi derularea acestui transport de persoane în convoi, între orele 21 și 05 dimineața (ora Ungariei), pentru cetățenii care vor să tranziteze Ungaria dinspre Europa de Vest. Știm foarte bine că au existat probleme în Slovenia. Au existat probleme pe care le-am avut inclusiv cu transportul de marfă în Serbia. Pot să vă informez că, la ora actuală, din toate informațiile oficiale pe care le avem, practic putem spune că fluența transportului de marfă este asigurată și că transportatorii români, care sunt esențiali în asigurarea legăturilor economice cu celelalte țări europene își vor putea desfășura activitatea în condiții normale”, a declarat prim-ministrul României.

