Un tânăr a fost depistat cu un briceag în curtea Grupului Școlar Industrial 1 Mai din Ploiești (FOTO și VIDEO)

Un tânăr, în vârstă de 23 de ani, din Ploiești, Prahova, a pătruns, marți, în curtea Grupului Școlar Industrial 1 Mai având asupra sa un briceag, la nici o lună de la incidentul petrecut la Colegiul Spiru Haret din Ploiești, când o profesoară a fost înjunghiată.

”O patrulă de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova, ce acționa în zona Grupului Școlar Industrial 1 Mai din municipiul Ploiești a fost sesizată despre faptul că o persoană de sex bărbătesc a pătruns în curtea instituției de învățământ cu încălcarea normelor legale de acces, având asupra sa un briceag cu lama de 12 cm”, a precizat IJJ Prahova, conform observatorulph.ro.

Foto: Observatorulph.ro

Autoritățile au reușit identificarea tânărului, care a declarat că a venit la unitatea de învățământ pentru a lăsa o șapcă unui prieten și nu și-a dat seama că are briceagul la el.

În caz, jandarmii au întocmit actele de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de "portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase".

„Documentele întocmite, făptuitorul și obiectul interzis la deținere au fost predate organelor competente pentru continuarea cercetărilor”, a adăugat IJJ Prahova.

