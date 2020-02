HALUCINANT! Un tânăr întreține relații sexuale cu sora lui! „Totul pare atât de ușor cu ea”

Un tânăr de 20 de ani a făcut sex cu sora lui, în vârstă de 17 ani!

Băiatul a povestit că știe că nu este în regulă ceea ce face, dar nu vrea să renunțe pentru că relația lor merge foarte bine, scrie antena3.ro, citând The Sun.

„Am făcut sex cu sora mea de 17 ani și acum avem o relație. Știu că este greșit dar sunt complet ândrăgostit de ea. Nu avem același tată, dar am crescut împreună.

Mama noastră a schimbat multți iubiți și întodeuna am încercat să îmi protejez sora de acești bărbați. Când avea 16 ani unul dintre iubiții mamei a încercat să se apropie de ea, iar eu l-am bătut și i-am zis că dacă se mai apropie de ea chem poliția.

După ce m-am mutat singur, sora mea a venit la mine și m-a întrebat dacă se poate muta și ea cu mine. Am primit-o cu brațele deschise. Într-o seară am băut mai mult decât ar fi trebuit și am început să ne sărutăm pasional. Am făcut sex și de atunci am rămas împreună. Totul pare atât de ușor cu ea. Acum, vrea să ne căsătorim și să facem copii, dar știu că nu este normal.”

Tânărul riscă să fie închis pentru că relația dintre el și sora lui este ilegală. În plus, Deidree, terapeut pentru The Sun, spune că totul trebuie oprit înainte ca fata să rămână însărcinată.