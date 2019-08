Caz ȘOCANT la Medgidia: Tânăr în stare gravă după ce și-a dat foc în mașină. Ce a postat pe Facebook înainte de gestul extrem (VIDEO)

Caz terifiant la Medgidia. Un tânăr de 25 de ani și-a dat foc în mașină sub un pod de pe Autostrada Soarelui, după o ceartă cu tatăl său. Înainte de a recurge la gestul extrem, victima a postat un video pe Facebook în care îşi explica gestul.

PROFEȚIE BOMBĂ! CARMEN HARRA A SPUS ADEVĂRUL! TOATĂ ȚARA E ÎN STARE DE ȘOC! NIMENI NU SE AȘTEPTA LA ASTA (GALERIE FOTO)

După ce a postat înregistrarea în mediul online, tânărul din Medgidia şi-a dat foc în maşină, sub podul de pe Autostrada Soarelui. Victima şi-a blamat tatăl pentru viaţa pe care i-ar fi oferit-o.

ȘOC ȘI GROAZĂ ÎN SHOWBIZ! ANDREEA MARIN, IMAGINI DE COȘMAR! A INTRAT ÎN DEPRESIE ȘI S-A GÂNDIT CHIAR LA SINUCIDERE (GALERIE FOTO)

„Îmi pare rău pentru ceea ce voi face şi ştiu ca sunt un laş dar nu ştiu ce altceva sa fac. (...) Tatăl meu m-a adus la un nivel la care nu credeam că o să ajung. De 10 ani, el tot aceleaşi jigniri şi critici le are la adresa mea. Niciodată nu m-a apreciat sau mi-a zis nişte vorbe care să mă îndrume. De fiecare dată numai critici şi înjurături. Este un alcoolic incredibil. De când e plecat în Italia, parcă a înnebunit de tot: numai să bea, să ţipe şi să mă înjure. Am încercat mai multe metode să scap de el, dar nu am reuşit. M-a distrus mintal, nu mai ştiu ce să fac. Îmi pare rău“, a spus tânărul în înregistrare.

ADIO, RONA HARTNER! VESTEA TRISTĂ DESPRE MAREA ACTRIȚĂ A FOST CONFIRMATĂ! CU REGRET VĂ ANUNȚĂM CĂ...

Potrivit reprezentanților ISU Constanța, când echipajele de salvare au ajuns la fața locului, tânărul prezenta arsuri pe 80% din suprafaţa corpului. Acesta a fost transportat la spital. Mașina lui a ars complet.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.