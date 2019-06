Un tânăr în vârstă de 25 de ani a murit după ce a intrat în râul Dâmboviţa ca să scoată un adolecent care risca să se înece.

Tragedia s-a petrecut miercuri dimineaţă în Capitală. Adolescentul în vârstă de 16 ani a reușit să iasi singur din apă înainte de sosirea echipajului SMURD. Tânărul care încercat să îl salveze a fost găsit fără viață după o jumătate de oră de căutări.

”În jurul orei 6 am fost sesizați că mai mulți tineri au intrat în apele râului Dâmbovița și sunt în imposibilitatea de a mai ieși din apă. Echipajul de scafandri a fost direcționat către locația respectivă, dar și pompierii Detașamentului Grozăvești, având în dotare o autospecială cu barcă. Unul dintre tineri, în vârstă de 16 ani a fost găsit la mal și chiar a fost ajutat de martori să iasă până la sosirea noastră, însă cel de-al doilea nu a mai ieșit din apă și echipejele de scafandri au procedat la căutarea acestuia. (...) Din nefericire, a fost găsit inconștient după aproximativ 30 de minute și medicul a constatat decesul acestui bărbat, care, potrivit martorilor, ar fi sărit în apă să-l salveze pe primul dintre cei care a intrat să se scalde”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU BUcurești, Daniel Vasile, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV.

