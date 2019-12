Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat în noapte de miercuri spre joi în fața unui club din Botoșani în urma unui conflict ce a avut loc între mai multe persoane în interiorul imobilului.

Pe baza unui conflict verbal întreținut de aburii alcoolului, după ce s-au întreținut în club, un grup de tineri, toți din comuna Corni, au ieșit în fața localului, pentru a încerca să discute neînțelegerile create cu un alt grup de tineri, cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani. Ceea ce a urmat, a oripilat toată lumea adunată. Într-un moment de bătaie generală, un bărbat a scos un cuțit și l-a lovit pe tânărul de 23 de ani în zona gâtului, lăsându-l într-o baltă de sânge. Principalul suspect este un tânăr de circa 30 de ani, însă autorul faptei nu este stabilit cu exactitate, deocamdată, conform stiri.botosani.ro.

Victima a fost dusă la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean, apoi transferată pe secția de Chirurgie și băgată direct în operație, rana deschisă provocând o hemoragie puternică.

Forțele de ordine au sosit la fața locului, iar nu mai puțin de 8 persoane au fost ridicate și duse la audieri, Parchetul efectuând cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de tentativă de omor.

