O tânără din Craiova, hârțuită de un șofer într-o mașină de ocazie: „Nu-ți fie frică, nu sunt Dincă” (VIDEO)

Clipe de coşmar pentru o femeie din Craiova! Tânăra a fost hărțuită de un șofer într-o mașină de ocazie ce trebuia să o ducă din Craiova spre Filiași. Deși a fost refuzat, bărbatul de 50 de ani a continuat să îi facă avansuri, relatează B1 TV.



Speriată, femeia a înregistrat întregul moment cu telefonul mobil. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz. Atenţie urmează detalii cu un puternic imapct emoţional.



Dialogul halucinant a fost înregistrat de tânara de 35 de ani cu telefonul moibil, într un moment de neatenție al bărbatului. Femeia a urcat din Craiova în autoturismul de ocazie și a cerut să fie dusă în localitatea Filiași. Pe drum, însă, șoferul a început sa-i facă tot felul de avansuri.



„Ai putea să mă lași, doar te pup!” și „nu-ți fie frică, nu sunt Dincă” sunt doar câteva dintre replicile pe care bărbatul i le spune femeii speriate.

