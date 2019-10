Căutări disperate! Tânără de 21 de ani, dispărută de 10 zile din București (VIDEO)

Căutări disperate în Capitală! O tânără de 21 de ani este de negăsit de 10 zile. Ştefania Crăciun ar fi plecat de acasă fără să le spună părinţilor unde merge şi nu s-ar mai fi întors.

ADIO, LAURENȚIU REGHECAMPF! ANAMARIA PRODAN A LUAT DECIZIA RADICALĂ! GATA, A FUGIT DE ACASĂ (GALERIE FOTO)

Are înălțimea de 1,70, păr şaten, lung până la nivelul umerilor, ochi verzi şi ten deschis.

În momentul dispariției, tânăra purta hanorac cu fermoar de culoare verde cu buline albe, blugi albaştri rupţi la nivelul genunchilor şi încălţăminte neagră din material plastic.

BOMBĂ ÎN MUZICA POPULARĂ! FUEGO, PRINS ÎN FAPT CU IRINA LOGHIN! ASTA E PREA DE TOT! FANII ȘI-AU FĂCUT CRUCE

Zeci de poliţişti, jandarmi şi criminalişti o caută pe fată. Cine poate oferi informații despre tânăra de 21 de ani este rugat să sune la 112 sau să anunțe cea mai apropiata unitate de poliție.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.