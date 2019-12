O tânără în vârstă de 31 de ani a fost găsită moartă în Parcul Păcii din sectorul 6 al Capitalei, în dimineața zilei de sâmbătă.

Un apel la 112 a anunțat descoperirea șocantă, iar corpul femeii a fost imediat transportat la INML pentru investigații.

Din primele informații, lângă trupul femeii s-ar fi aflat mai multe pastile, ceea ce ar putea sugera o sinucidere.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.