Tânărul dispărut în Bucegi acum o lună a fost găsit mort, după ce ploile i-au adus rucsacul într-o vale (VIDEO)

Salvamontiștii prahoveni au reluat căutările în cazul turistului dispărut acum mai bine de o lună după ce ploile au adus la vale rucsacul tânărului. În el se aflau cartea sa de identitate și unele obiecte personale, care au fost recunoscute de familie.

Tânărul era din județul Dâmbovița. El și-a abandonat bicicleta pe Valea Caraimanului într-o noapte, în apropiere de cabana din zonă. De atunci, nimeni nu l-a mai văut, povestesc salvamontiștii.

Acum, după reluarea căutărilor, trupul băiatului a fost găsit în porțiunea superioară a Văii Jepilor.

Suspiciunile noastre e că și-a lăsat bicicleta pe valea Caraimanului și a luat-o să meargă spre cruce, acolo a suferit un accident și a căzut din potecă.

Corpul victimei a fost găsit pe un vâlcel adiacent văii Caraimanului, ce face legătura între barna Caraimanului și Valea Caraimanului. Probabil mutat față de locul unde a decedat, mutat tot așa de ape, de un torent”, a explicat Daniel Banu, de la Salvamont Prahova.

Salvatorii le atrag atenția pasionaților de călătorie că nu este de ajuns ca aceștia să fie echipați. Aceștia le cer turiștilor să nu se aventureze pe trasee periculoase și să evite să meargă pe munte singuri.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.