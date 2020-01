Tânărul electrocutat vineri, care a suferit arsuri pe 70% din suprafaţa corpului, ajunge luni dimineaţa la o clinică din Viena. Inițial, autorităţile au încercat să îl transfere în Belgia, dar transportul nu a fost posibil, relatează B1 TV.

„Ascultând unele speculații, care s-au făcut anterior în cursul zilei de astăzi, vreau să clarificăm situația. Tânărul a fost electrocutat și a suferit traumatisme nu numai la nivel de arsuri, dar și alte traumatisme la nivelul corpului. A fost transferat de unde a avut accidentul, la Spitalul Universitar, vineri. A fost internat acolo din lipsă de locuri în spitalele de arși, iar sâmbătă, în colaborare cu Ministerul Sănătății, s-a reușit să i se găsească loc, chiar la intervenția secretarului de stat Moldovan, în Spitalul de Arși, numai că problema era că tânărul nu are numai arsuri, ci și alte leziuni, având nevoie de un spital pluridisciplinar”, a afirmat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, în direct pe B1 TV.

Secretarul de stat a mai precizat că, inițial, tânărul trebuia să ajungă la un spital din Bruxelles, dar unitatea medicală le-a explicat autorităților române că nu dispune de o secție de neurochirurgie.

„Între timp, la solicitarea DSU, atașatul nostru de afaceri interne de la Viena a intervenit pe lângă Spitalul AKH din Viena. Avem relații cu ei și am mai transferat pacienți acolo. Primind raportul și fiind un spital pluridisciplinar, spitalul din Viena a acceptat tânărul, dar cu condiția că transferul se face numai luni. Nu puteau să-l primească mai devreme de luni din lipsă de locuri”, a adăugat șeful DSU.

Raed Arafat a mai declarat că tânărul va pleca, luni, spre Viena, cu un avion militar, în condițiile în care aeronava folosită tradițional de SMURD este în reparații „și așteaptă o piesă din SUA”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.